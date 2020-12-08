وزير الخارجية: زيارة الرئيس السيسى لفرنسا اتسمت بالحفاوة البالغة

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن هناك عدد من الاتفاقيات تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى فرنسا منها ما يتعلق بالنقل والصحة والتضامن الاجتماعى والمجالات التنموية.





وأضاف شكرى، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن زيارة الرئيس اتسمت بالحفاوة البالغة، وهو ما يعزز الأهمية والمكانة التى تحظى بها كل دولة لدى الأخرى. وأوضح وزير الخارجية، أن الرئيس السيسى دعا نظيره الفرنسى إلى زيارة مصر، لافتًا إلى أن هناك تعاون فى مجال الفضاء لأهميته فى تعزيز القدرات المصرية، نافيا توقيع اتفاقية بشأن شراء مصر لقمر صناعى فرنسى جديد.

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