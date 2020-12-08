فيديو .. طارق شوقى : الإجازات الاستثنائية خاصة بالعاملين بديوان عام الوزارة

جدة - نرمين السيد - وأضاف شوقى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" الذى يعرض على فضائية صدى البلد، أن الجواب الذى تم تسريبه على صفحات السوشيال ميديا وضم بعض القرارات التى تخص جائحة كورونا والإجازات، عبارة عن كتاب دورى موجهة من الأمانة العامة للوزارة إلى مديريات التعليم بالإدارات يخص فقط بالعاملين والأجهزة التابعة للوزارة ولا علاقة له بالمدارس أو المعلمين أو الإداريين.

وذكر وزير التعليم أن الإجازات الاستثنائية خاصة بالعاملين بديوان عام الوزارة فقط، وأوضح أن كل محافظ له صلاحية منح الإجازات بما لايخل بسير العمل الإدارى أو العملية التعليمية.