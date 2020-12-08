فيديو .. فيلم تسجيلى عن المبادرة الرئاسية للاستثمار فى مقدمى الخدمة الطبية

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من التعاون مع كلية طب جامعة هارفارد، ضمن المبادرة الرئاسية للاستثمار فى مقدمى الخدمة الطبية، هو تأثير هذا التعاون على منظومة الصحة فى مصر.

وقالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد فى الفيلم التسجيلى: "علشان تراسل مستشفيات، جامعات، وتجيب لنفسك فرصة تدريب لمدة شهر كل سنة ده شيء إيجابى، وهاتلى الفرصة دى وأنا اللى هدفع تمنها كوزارة صحة، ودى تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى اللى قالى منذ حوالى شهر خليكى طموحة مع أولادك، عاوزة نعمل حزمة من المزايا للأطباء، ومفيش حاجة اسمها مبنى فيها بنى آدم هو اللى هيقدم الخدمة".

وأرفقت الوزارة مع الفيديو نماذج التقديم فى المنح التدريبية كالتالى:

- نموذج التقديم لمنحة برنامج تدريب المدربين الإلكترونى: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNssMjFomG0DUvJU1DQivtCU_TFjd8yxxUdBzrlNr15d40BA/viewform

- نموذج التقديم لمنحة برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية: الإلكترونى: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda8noNvFkvM7ynUIQB_jak_F2rGjblZ5OiASOXhdixW3gwmA/viewform