هانى الناظر يجدد تأكيده: غلايات المياه لا تسبب السرطان

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جدة - نرمين السيد - وقال الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "انتشرت مرة جديدة خلال الساعات الماضية على صفحات التواصل الاجتماعى شائعة بأن استخدام غلايات المياه – الكاتل - تسبب الاصابة بالسرطان، وهنا أوضح الحقيقة العلمية الآتية: هناك نوعان من تلك الغلايات الأول والذى يعتمد على وجود عامود معدنى لتسخين الماء داخل الوعاء وهذا لا ينصح به ولم يعد يستخدم من مدة".
وتابع: "الثانى والذى نستخدمه جميعا يعتمد على التسخين من خلال قاعدة موجودة أسفل الوعاء من الخارج وهذا النوع آمن ولا يسبب السرطان ولا أى مشاكل صحية أخرى فلا تصدقوا الشائعات".
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