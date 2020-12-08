هانى الناظر يجدد تأكيده: غلايات المياه لا تسبب السرطان

جدة - نرمين السيد - وقال الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "انتشرت مرة جديدة خلال الساعات الماضية على صفحات التواصل الاجتماعى شائعة بأن استخدام غلايات المياه – الكاتل - تسبب الاصابة بالسرطان، وهنا أوضح الحقيقة العلمية الآتية: هناك نوعان من تلك الغلايات الأول والذى يعتمد على وجود عامود معدنى لتسخين الماء داخل الوعاء وهذا لا ينصح به ولم يعد يستخدم من مدة".

وتابع: "الثانى والذى نستخدمه جميعا يعتمد على التسخين من خلال قاعدة موجودة أسفل الوعاء من الخارج وهذا النوع آمن ولا يسبب السرطان ولا أى مشاكل صحية أخرى فلا تصدقوا الشائعات".