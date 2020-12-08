وزير الخارجية: مصر على دراية كاملة بجهود المصالحة بين الرباعية وقطر

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر على دراية كاملة بجهود المصالحة بين الرباعية وقطر، لا سيما وأن هذا الموضوع أطلق عندما صدر البيان عن وزير خارجية الكويت منذ عدة أيام، ومصر تتابع الجهود المشكورة التى تجريها الكويت فى هذا الشأن.





وأضاف شكرى، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن مصر تأمل فى رأب الصدع بين الدول العربية، وتعمل على تعزيز التعاون والتضامن. وتابع: "عندما نصل إلى تفاهم واتفاق واضح فى معالمه بما يعزز مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية والابتعاد عن ما يعكر صفو العلاقات، حينها سنرى مصر الاتفاق طالما يحقق لمصالح مصر والرباعية".

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