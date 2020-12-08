جدة - نرمين السيد - وقال فى بيان له : "على رجاء القيامة تنيح اليوم 8 ديسمبر 2020 متروبوليت بلوسيوس (بور سعيد) وتوابعها المطران نيفن، فى مقر المطرانية بمدينة بوسعيد.. مصلين إلى الرب الإله أن يسكنه فى ملكوته مع الأبرار والصدقين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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