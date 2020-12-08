فيديو .. وزير التعليم عن إصابات كورونا فى المدارس : نمسك الخشب

جدة - نرمين السيد - وأضاف شوقى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" الذى يُعرض على فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات على مستوى الجمهورية ما بين 300 إلى 500 حالة وتم شفاء معظمهم، مشيرا إلى أن الأطفال لا يصابون بفيروس كورونا.
وتابع :" أن نظام امتحانات الثانوية العامة الذى سيتم تطبيقه جاء بعد دراسة مناشدا الجميع بالحديث عن التعليم وليس الامتحانات" مشيرا إلى أنه لم يتم غلق مدرسة بسبب كورونا حتى الآن.
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