عاجل.. السيسى يبحث مع رئيس «إيرباص العالمية» تطوير التعاون بين الجانبين

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون مع مجموعة إيرباص التى تمتلك خبرات عميقة فى مجال الصناعات الجوية وكذلك العسكرية والدفاعية. وعبر الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع إيرباص لما لديها من خبرات وإمكانيات كبيرة فى هذا الصدد. من جانبه، أكد رئيس مجموعة إيرباص، تثمينه للتعاون مع مصر، مع الحرص على دعم قدراتها وتلبية احتياجاتها فى مجال صناعات الشركة، معربا عن الاعتزاز بلقاء الرئيس السيسى لبحث مسيرة الشراكة مع مصر.

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