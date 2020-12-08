  خريطة سقوط الأمطار المتوقعة على المحافظات غدا    

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن خريطة الأمطار المتوقعة غدا الأربعاء، حيث تسود شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، وشمال الصعيد.
كما تسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من دمياط وبور سعيد والعريش ورفح.
وأوضحت الأرصاد خريطة الأمطار الخميس المقبل فتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من الإسكندرية - مطروح - السلوم.
و يسود شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، وشمال الصعيد.
وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال على بعض مناطق من غرب البلاد في السلوم وسيدى برانى وسيوة.
وفى الجمعة المقبلة تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من الإسكندرية - مطروح - السلوم.
ويسود شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة، وشمال الصعيد.
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