السيسى يلتقى رئيس إيرباص العالمية ويعرب عن تطلعه لمواصلة التعاون مع المجموعة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، جييوم فوري، رئيس مجموعة "إيرباص" العالمية، وذلك بمقر إقامة بباريس.
وشهد اللقاء التباحث حول تطوير التعاون مع مجموعة ايرباص التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات الجوية وكذلك العسكرية والدفاعية، حيث عبر الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع ايرباص لما لديها من خبرات وامكانات كبيرة في هذا الصدد.
من جانبه؛ أكد رئيس مجموعة "إيرباص" تثمينه للتعاون مع مصر مع الحرص علي دعم قدراتها وتلبية احتياجاتها في مجال صناعات الشركة، معرباً عن الاعتزاز بلقاء الرئيس لبحث مسيرة الشراكة مع مصر.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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