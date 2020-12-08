بدء عملية فرز أصوات الناخبين بلجان القناطر بالقليوبية.. فيديو وصور

شهدت اللجان الفرعية والرئيسيه بالقناطر بمحافظة القليوبية بدأ عمليت فرز أصوات الناخبين بجولة الإعادة لمجلس النواب المصري.

رصدت عدسة دوت الخليج بدأ عملية الفرز بعد إغلاق اللجان امام الناخبين في اليوم الاخير من عملية التصويت، ويحرص القائمين على الفرز يتحري الدقه في رصد الأصوات داخل اللجان الفرعية ليتم إعلانها داخل اللجنه العامة.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد تابع من غرفة العمليات الرئيسية فتح اللجان لليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وذلك خلال ترأسه لغرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة بحضور ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ واللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة والمهندس على ابو عقيل السكرتير العام المساعد و العقيد وائل فرج المستشار العسكرى للمحافظة، مؤكدا أنه ومع نهاية اليوم الأول من جولة الاعادة وبعد غلق لجان الاقتراع ، لم يتم رصد أية شكوى أو مشكلة واجهت المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

و نوه المحافظ إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.

و ناشد الهجان المواطنين الذين لم يدلون بأصواتهم امس، النزول اليوم إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري نظرًا لما سيمثله مجلس الشيوخ من أهمية بالغة فى إثراء الحياة السياسية بمصر واستكمال مسيرة الإصلاح وكان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية قد أصدر الكتاب الدورى رقم 317 بتاريخ 6 ديسمبر الجارى حول ضوابط تنفيذ القرار رقم 1104 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر الماضى والخاص بنسبة الحضور اليومي للعاملين بحد أدنى 50% من قوة العاملين لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتضمنت الضوابط التى شملها الكتاب الدورى أن تكون نسبة الحضور يوميا بالتناوب بحد أدنى 50% من قوة العاملين بكل إدارة، وموافاة الشؤون الإدارية بكشوف معتمدة بالأسماء ويحدد بها أيام العمل بالتناوب للعامين بالإدارة، على أن تلتزم القوة الموجودة بالعمل بحسن سير العمل وانتظامه وتقديم الخدمة على أكمل وجه وإنهاء كافة الأعمال كما لو كان جميع العاملين موجودين بالعمل وعدم تعطيلها لأي سبب من الأسباب.