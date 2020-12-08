التنمية المحلية لـ دوت الخليج: الانتهاء من اشتراطات البناء خلال أيام

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، ان الاشتراطات الجديدة للبناء والخاصة باصدار تراخيص البناء ستكون محددة بفترة زمنية محددة ،مؤكد ان هذا الامر بناءا على طلب القيادة السياسية منعا للتلاعب .

واضاف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، ان ميكنة التراخيص اى انه سيتم التقديم والتعامل من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات في التقديم والحصول عليها ،ويتم الفحص والدراسة من خلال جميع الجهات المسئولة عن الترخيص وكذلك مراكز الجامعات .

وحول مواعيد اصدار التراخيص قال قاسم: ان وزير التنمية المحلية ،اكد ان اللجنة المسئولة عن اشتراطات البناء الجديدة في اجتماعات مستمرة للانتهاء من الاشتراطات وعرضها على رئيس الجمهورية خلال ايام.