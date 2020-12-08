التنمية المحلية لـ دوت الخليج: الانتهاء من اشتراطات البناء خلال أيام

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، ان الاشتراطات الجديدة للبناء والخاصة باصدار تراخيص البناء ستكون محددة بفترة زمنية محددة ،مؤكد ان هذا الامر بناءا على طلب القيادة السياسية منعا للتلاعب .
واضاف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، ان ميكنة التراخيص اى انه سيتم التقديم والتعامل من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات في التقديم والحصول عليها ،ويتم الفحص والدراسة من خلال جميع الجهات المسئولة عن الترخيص وكذلك مراكز الجامعات .
وحول مواعيد اصدار التراخيص قال قاسم: ان وزير التنمية المحلية ،اكد ان اللجنة المسئولة عن اشتراطات البناء الجديدة في اجتماعات مستمرة للانتهاء من الاشتراطات وعرضها على رئيس الجمهورية خلال ايام.
وكان قد اكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ان الاشتراطات الجديدة للبناء تم وضعها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية للتسيير على المواطنين فى استخراج التراخيص وضغط واختصار الوقت الخاص باصدارها ، موضحا انه يجرى حاليا اجراء مزيد من التيسيرات فى اصدار التراخيص وستكون الرخصه مميكنة .
وقال اننا نريد عمران منضبط فى الفترة القادمة لاستعاده الشكل الحضارى الذى يتناسب مع مكانه مصر، مشيرا الى اننا وجميع الجهات المختصة فى اجتماعات مستمرة حتى نصل الى الحل والشكل الامثل وسيتم العرض على رئيس الجمهورية .
واضاف اللواء محمود شعراوي ان تراخيص البناء لم تنتقل للجامعات وانما هى اختصاص اصيل للمحليات وستقوم الجامعات بالاشراف على فحص الاوراق والتاكد من نماذج البناء واجراءات اصدار التراخيص والمساعدة فى تقديم كافة التيسيرات الممكنة لمساعدة المحليات.
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