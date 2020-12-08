عاجل! التعليم تصدر كتاباً دورياً بشأن الإجازات الاستثنائية والجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة مرتبات المعلمين

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتاباً دورياً بشأن الإجازات الاستثنائية والإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها على العاملين بالوزارة لمكافحة انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي للوزراء بشأن تقليل كثافة العاملين بها، لمنع انتشار وباء كورونا بين هؤلاء العاملين، ونتيجة لذلك فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم كتاب دوري يتضمن منح بعض الفئات إجازات استثنائية، وأيضاً تناوب العاملين في الوزارة ثلاث أيام عمل فيما بينهم مع منح صلاحيات أكثر لرؤساء القطاعات والإدارات التابعة للوزارة.

عاجل! التعليم تصدر كتاب دوري بشأن الإجازات الاستثنائية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتاب دوري بشأن الإجازات الاستثنائية التي سيحصل العاملين بها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشى وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقد تضمن الكتاب الدوري ما يلي:-

منح العاملين المصابين بالأمراض المزمنة والمرأة الحامل أو التي ترعي طفلاً أقل من اثني عشر سنة أو التي ترعي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالسن إجازة استثنائية طبقاً للكتاب الدوري السابق.

بداية من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، يتناوب العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها بالحضور للعمل ثلاثة أيام في الأسبوع.

الموظف العائد من الخارج يتم منحه إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوماً بداية من تاريخ عودته إلى البلاد.

ويمكن التعرف على باقي تفاصيل الكتاب الدوري كما يلي:-

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوضح موقف المعلمين من هذا الكتاب الدوري بشأن الإجازات الاستثنائية:-

حيث أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بأن الكتاب الدوري يطبق على العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أما بالنسبة للمعلمين والعاملين في المديريات والإدارات التعليمية فهو من اختصاص السادة المحافظين وبما لا يخل من استقرار الدراسة بالمدارس.

الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة مرتبات المعلمين اعتباراً من شهر يناير 2021:-

نشرت الجريدة الرسمية قرار زيادة مرتبات المعلمين بعد توقيعه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وذلك كما يلي: