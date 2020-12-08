النائبة أمل سلامة تشيد بتأمين العملية الانتخابية ومشاركة المواطنين في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

قالت النائبة أمل سلامة، مرشحة حزب الحرية المصري بمجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب، انتهت في أبهى صورة، مُشيدة بمستوى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية التي اتخذتها أجهزة الأمن، ومتابعتها الدقيقة على مدار اليوم.

ووجهت أمل سلامة الشُكر، لرجال وزارة الداخلية على التواجد الميداني، ومتابعة الحالة الأمنية وتذليل العقبات التي قد تواجه الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتهيئة الأجواء المناسبة لإدلاء المواطنين بأصواتهم.

وأشادت النائبة امل سلامة، بالمشاركة الكبيرة من جانب المواطنين وأيضا بالتنظيم الجيد للانتخابات والاهتمام بالمواطنين وبالإرشادات واتباع الإجراءات الاحترازية.

وفتحت اللجان الانتخابية صباح اليوم، مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

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وشهدت جولة الإعادة المنافسة علي 100 مقعد بعد أن تم حسم أول 41 مقعد من الجولة الأولي للمرحلة الثانية، يخوضها حزب مستقبل وطن، بـ 69 مرشح ويخوضها المستقلين بـ101، ويخوضها حزب الشعب الجمهوري بـ10 مرشحين، وحزب الوفد بـ 6 مرشحين، وحزب مصر الحديثة 2 مرشحين، وحزب حماة الوطن، بـ3 مرشحين، وحزب المحافظين بـ1 مرشح، وحزب المؤتمر بـ3مرشحين، وحزب التجمع بـ1مرشح، وحزب الحركة الوطنية بـ2مرشحين وحزب الحرية1 مرشح، وحزب المصري الديمقراطي 1 مرشح، ليكون إجمالي المرشحين 200 مرشح للمنافسة علي 100 مقعد من المقاعد المتبقية بالمرحلة الثانية علي مستوي 13 محافظة.