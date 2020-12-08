اتصالات مصر توفر باقات الـ 10 جنيه للمكالمات والإنترنت.. تعرف عليها

يقدم تحيا مصر تفاصيل باقات الـ 10 جنيه للمكالمات والإنترنت اتصالات حيث أنها من أكثر الباقات استخدامًا من قبل عملاء اتصالات مصر وتوفر دقائق وميجاباتيس مناسبة.

باقة كارت الـ10 من اتصالات للمكالمات

– يجب شحن الرصيد ب 10 جنيه للحصول على الدقائق لإجراء المكالمات.

– بمجرد الشحن وادخال هذا الكود *109# يتم الأشتراك في باقة الـ 10 التى تقدم للمشتركين 300 دقيقه من أجل إجراء المكالمات بنظام الميكس.

– عند الاتصالات برقم اتصالات يتم خصم واحد ميكس للدقية، و5 ميكسات للشبكات الأخرى.

– توفر باقة كارت الـ10 من اتصالات 3 جنيه رصيد يمكن استخدامه فى أى شىء أخر غير المكالمات.

– يجب أن يكون المستخدم من عملاء اتصالات أهلا أو كنترول الشهرى فقط

– تسمح تلك الباقة للمشتركين باستغلالها واجراء المكالمات بعد الشحن مباشرة.

كود الاستعلام عن الدقائق المتبقية من باقة كارت الـ10 من اتصالات هو *409#

باقة كارت الـ10 من اتصالات لكافة الشبكات



– يحصل العميل 120 دقيقه لكافة أرقام اتصالات و30 دقيقة للشبكات الأخرى

– توفر باقة كارت الـ10 من اتصالات 3 جنيه رصيد.

– يجب أن يكون المستخدم مشترك فى خدمة اتصالات أهلا وكنترول الشهرى فقط.

– كما يمكن الاستفادة من خلال أكثر من كارت فى ذات الوقت، والعرض سارى لمدة 7 أيام من تاريخ شحن الكارت إلا الرصيد فهو غير مرتبط بصلاحية.

– تتيح باقة كارت الـ10 من اتصالات لكافة الشبكات عملية الاستعلام عن الدقائق المتبقية من خلال طلب كود *409#.

كود الاشتراك فى باقة كارت الـ10 من اتصالات لكافة الشبكات هو *209# . – يحصل العميل 120 دقيقه لكافة أرقام اتصالات و30 دقيقة للشبكات الأخرى– توفر باقة كارت الـ10 من اتصالات 3 جنيه رصيد.– يجب أن يكون المستخدم مشترك فى خدمة اتصالات أهلا وكنترول الشهرى فقط.– كما يمكن الاستفادة من خلال أكثر من كارت فى ذات الوقت، والعرض سارى لمدة 7 أيام من تاريخ شحن الكارت إلا الرصيد فهو غير مرتبط بصلاحية.– تتيح باقة كارت الـ10 من اتصالات لكافة الشبكات عملية الاستعلام عن الدقائق المتبقية من خلال طلب كود *409#.كود الاشتراك فى باقة كارت الـ10 من اتصالات لكافة الشبكات هو *209# . اقرأ أيضًا.. etisalat اتصالات مصر توفر باقة العيلة بأقل الأسعار