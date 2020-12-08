رونالدو يقود يوفنتوس للتقدم على برشلونة بثنائية في دوري أبطال أوروبا

تقدم يوفنتوس الإيطالي على نظيره برشلونة الإسباني بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو تحصل على ركلة جزاء بعد تعرضه للدفع من قبل أراخو مدافع برشلونة، ليتولى تسديدها بنجاح في الدقيقة 13، معلنًا عن الهدف الأول لليوفي.

وفي الدقيقة 20، ضاعف الأمريكي ماكيني النتيجة لليوفي بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة رائع على الطائر.

حاول بعد ذلك لاعبو برشلونة على استحياء تقليص الفارق لكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول بتقدم رفاق رونالدو على كتيبة ميسي بهدفين نظيفين.

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست - أراخو - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: ميراليم بيانيتش - فرانكي دي يونج - تريناكو

خط الهجوم: ليونيل ميسي - بيدري - أنطوان جريزمان

فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون

خط الدفاع: خوان كوادرداو - دانيلو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - ساندرو

خط الوسط: ارون رامزي - ماكيني - أرثور ميلو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا

ويحتل برشلونة المركز الأول في المجموعة برصيد 15 نقطة، يليه يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.