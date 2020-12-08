لاتسيو يحجز مقعدًا في دور الـ 16 لدوري الأبطال.. وبروسيا يفوز على زينيت

حجز فريق لاتسيو الإيطالي مقعدًا في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعادله مع نظيره كلوب بروج البلجيكي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تأهل نادي لاتسيو الإيطالي لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعادله مع كلوب بروج البلجيكي بهدفين لمثلهما في الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

خواكين كوريا كان البادئ بالتسجيل لـ لاتسيو في الدقيقة الثانية عشر، لكن فورمير عادل النتيجة سريعًا لـ كلوب بروج في الدقيقة الخامسة عشر.

وسنحت لـ لاتسيو ضربة جزاء في الدقيقة 27، أحرزه تشيرو إيموبيلي بنجاح معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه.

وتحصل سوبيل لاعب كلوب بروج على البطاقة الحمراء في الدقيقة 39، ليترك فريقه يكمل المباراة منقوصًا.

وأحرز فاناكين الهدف الثاني لـ كلوب بروج في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بالتعادل، ويتأهل لاتسيو لدور الـ 16.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد لاتسيو للنقطة العاشرة في المركز الثاني، ورصيد كلوب بروج للنقطة الثامنة في المركز الثالث، ليتأهل بدوره للدوري الأوروبي.