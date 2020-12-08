سامح شكرى: الرؤية المصرية كانت واضحة بشأن الرسوم المسيئة للنبى

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الرؤية المصرية كانت واضحة بشأن الرسوم المسيئة للنبى محمد، صلى الله عليه وسلم، بأهمية مراعاة حساسية ومشاعر قطاع عريض من المسلمين على مستوى العالم أجمع.





وأضاف شكرى، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن مصر أكدت أنه من الضرورى أن يكون هناك حساسية لدى شركائنا عند تناول هذه القضايا. وأوضح وزير الخارجية، أنه من الضرورى أيضا عدم الخلط بين قيم مختلفة وبين التعامل بشئ غير متسق مع مبادئ يجب تناولها واحترامها فى إطار التعامل والسلوكيات حتى على المستوى الفردى.

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