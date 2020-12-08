مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المُخلفات البلدية الصلبة الجديدة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المُخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وكذا الموقف الخاص بمشروعات تحويل المُخلفات البلدية إلى طاقة.





شارك فى الاجتماع كل من: محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسؤولى الجهات المعنية، وعدد من المستثمرين ومسئولى الشركات العاملة فى هذا المجال.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات التى تعمل على تنفيذ وإدارة المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، سعياً نحو تحقيق أهدافها، والإسراع فى استكمال المشروعات التى يتم تنفيذها فى سبيل التوصل إلى منظومة متكاملة للتعامل مع المخلفات الصلبة تنهى ظاهرة المقالب العشوائية، بكل ما تسببه من أضرار بيئية وصحية خطيرة، ليكون بديلها مصانع مجهزة لإعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض موقف تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة المُخلفات الجديدة خلال العام المالى 2019/2020، والتى تتضمن تنفيذ أعمال رفع التراكمات فى 38 موقعاً فى 8 محافظات، وإقامة محطات وسيطة تشمل 15 محطة ثابتة فى 7 محافظات، و 7 محطات متحركة فى 3 محافظات أخرى، ذلك فضلاً عن إقامة 27 خلية دفن فى 18 محافظة، وتدعيم مصانع إعادة تدوير المخلفات عبر رفع كفاءة 6 خطوط فى محافظة الغربية، وتنفيذ 3 خطوط جديدة فى 3 محافظات.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الأعمال المنفذة حتى الآن تضمنت رفع تراكمات كميات تصل إلى 402 ألف طن مخلفات، من أصل 447 ألف طن مستهدفة، فى 4 محافظات هى: البحيرة، والشرقية، وأسوان، والغربية، كما تم الإنتهاء من 4 محطات وسيطة ثابتة منها 3 محطات بالقاهرة ومحطة ببنى سويف، وتم تدبير جميع معدات المحطات الوسيطة بالمرحلة الأولى بنسبة 100%، وفيما يتعلق بالمحطات الوسيطة المتحركة، فقد تم الإنتهاء من توريد المحطات المتحركة وجار تسليم المعدات، وذلك بواقع 4 محطات بالقاهرة، و محطة بدمياط، ومحطتين بالإسماعيلية.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن العروض التى تم استعراضها خلال الاجتماع، أوضحت أنه تم البدء فى تنفيذ 17 خلية دفن صحى فى 12 محافظة من أصل 27 يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، كما تم إنشاء 3 خطوط إنتاج جديدة بمصانع لتدوير المخلفات، وتم الاتفاق على تطوير مصنعى المحلة الكبرى، ودفرة بمحافظة الغربية، وإنشاء خط جديد بمصنع المحلة الكبرى لتصل الطاقة الإجمالية للمصنع إلى 640 طن / يوم، مع إنشاء خطين بمصنع دفرة بطاقة 1200 طن / يوم، وأوضح أن المحافظات شهدت رفع 40 مليون طن مخلفات، منها 13 مليون طن مخلفات تاريخية خلال الفترة من يوليو 2019 حتى ديسمبر 2020، وشهدت الفترة من 18 مارس حتى 30 نوفمبر 2020 وحدها رفع مخلفات بكمية 15.7 مليون طن.