جامعة القاهرة: تجهيز قسم للعزل فى قصر العينى الفرنساوى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه جارى تجهيز قسم للعزل بمستشفى قصر العينى الفرنساوى، طبقًا للاتجاه الدولى بتخصيص أقسام للعزل بالمستشفيات، إلى جانب مستشفى الباطنة المخصصة بالكامل للعزل.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، فى تصريح له اليوم، أن قسم العزل سيكون منفصلا تماما بمسارات خاصة وبعيدة عن المسارات الأخرى، مع فاصل دورين خاليين تماما ومغلقين بين قسم العزل والأقسام الأخرى، مع مراعاة الكود العالمى فى ذلك.

وقال الدكتور الخشت، إن تجربتنا فى جامعة القاهرة فى مستشفى الفرنساوى سابقًا، كانت ناجحة وفاقت فى معدلات تعافى حالات الإصابة من فيروس كورونا المعدلات الدولية.

وذكر أن مستشفى الفرنساوى صرح طبى عملاق يضم 18 غرفة عمليات منها 14 غرفة مخصصة لإجراء الجراحات فى التخصصات المختلفة، وتقع بالدور الأرضى، وهناك عدد 2 غرفة عمليات ملحقة بالطوارئ وهى مخصصة لإجراء العمليات الطارئة، وأضيف إليها مؤخرًا عمليات اليوم الواحد، كما يوجد عدد 2 غرفة عمليات بالدور التاسع مخصصة لجراحات النساء والتوليد، بالإضافة إلى وحدات التعقيم.

كما يضم المستشفى 9 رعايات مركزة بإجمالى عدد أسرة يبلغ 124 سريرًا فى مختلف التخصصات والتى تشمل: رعاية السكتة الدماغية - رعاية أمراض الكبد والغيبوبة الكبدية - رعاية ما بعد العمليات الجراحية - رعاية أمراض القلب - رعاية جراحة القلب - رعاية مرضى الأمراض الصدرية - رعاية الأطفال المبتسرين - رعاية جراحة القلب والصدر للأطفال.

ويقدم المستشفى العديد من الخدمات الطبية المختلفة فى أقسام متعددة منها: الطوارئ والاستقبال - الأشعة والتصوير الطبى - المعامل المركزية - العيادات الخارجية - الفحص الشامل - بنك الدم - العلاج الطبيعى - علاج السموم - مناظير الجهاز الهضمى والكبد والقنوات المرارية - قسطرة القلب - الغسيل الكلوى - زراعة الكلى - مكافحة العدوى - الصيدليات - التغذية الوريدية - الصيدلة الإكلينيكية، والذى يتم تحت إشراف فريق من أساتذة كلية طب قصر العينى بما لهم من شهرة وثقل على المستوى القومى والإقليمى والدولى فى التخصصات المختلفة.