الأوقاف والصحة تنظمان دورة تثقيفية للأئمة للتوعية بقضايا الأسرة

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارتا الأوقاف والصحة والسكان الدورة التثقيفية الثانية والأربعون فى "التوعية بقضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية والمواطنة" لأئمة الأوقاف بالمركز الثقافى بمسجد الاستقامة بمديرية أوقاف الجيزة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.





حاضر فى الدورة التى أقيمت الأحد الماضى، كل من السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور أحمد حسن غنيم أستاذ الدعوة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، والدكتور ياسر جمال الخبير الاكتوارى مدير عام المتابعة بالمجلس القومى للسكان، والدكتور رضا العربى أستاذ التنمية السكانية بالمركز الدولى الإسلامى بجامعة الأزهر، والدكتورة ميمى ميخائيل حنا مدير تنظيم الأسرة بالجيزة، والدكتور محمد عبدالعزيز أستاذ الطب الوقائى بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، والشيخ محمد عثمان البسطويسى منسق دورات تنظيم الأسرة والتوعية السكانية بين وزارة الأوقاف والمجلس القومى للسكان، بحضور عدد من قيادات وأئمة الأوقاف بالمديرية، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية والتباعد الاجتماعى.

وفى بداية كلمته رحب الشيخ محمد عثمان البسطويسى، بالمحاضرين والأئمة المشاركين فى الدورة من قيادات وأئمة مديرية أوقاف الجيزة، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف لا تألو جهدًا فى تحسين وضع الأئمة ماديا ومعنويا، كما تحرص الوزارة على وقوف الدعاة على آخر المستجدات العصرية التى تطرأ على المجتمع، ومواجهتها بالفكر السليم الصحيح.

وفى كلمته قال السيد مسعد إن تنظيم الأسرة حق مشروع للحفاظ على النسل، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ"، ويقول سيدنا جابر بن عبدالله، رضى الله عنهما: "كنا نَعْزِلُ على عهدِ رسولِ اللهِ والقرآنُ ينزلُ، وقال: كنا نَعْزِلُ على عهدِ رسولِ اللهِ فبَلغ ذلك رسولَ اللهِ فلم يَنْهَنا"، وأن الأسرة هى قوام المجتمع ولبنته الأولى فإن صلحت صلح المجتمع كله، وقد أولاها الإسلام عناية ورعاية فائقة من خلال اختيار الزوجة واختيار الزوج ورعاية الأولاد والقيام بشؤونهم، يقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت".

وفى محاضرته أكد الدكتور أحمد حسن غنيم، أن الشريعة الإسلامية أسست العلاقة بين الزوجين تأسيسا متينا، فأعلت مكانة المرأة وأصلحت من شأنها فهى جزء أصيل من المجتمع، وشريك لا ينفك عن الرجل، فالمرأة زوجة أو أمًا أو أختًا أو بنتًا أو جدة، يقول تعالى: "يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ، واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا"، والأسرة هى النواة الأولى فى بناء المجتمعات وتسهم فى تحقيق إعمار الكون بطريقة مناسبة للزمان والمكان، والنسل هو الثمرة المرجوة من الزواج لكن ليس النسل الضعيف الذى لا يرجى خيره ولا تؤمن عواقبه، بل النسل القوى السليم الذى يضيف ويساعد المجتمع على النمو والنهوض، يقول سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الأُمَمُ مِنْ كُلِّ أُفُقٍ كَمَا تَتَدَاعَى الأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا، قُلْنَا: مِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: لا، أَنْتُم يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ"، فالكثرة ليست بالعدد وإنما بتحمل المسؤولية والإنفاق والتربية.

وثمن الدكتور ياسر جمال، بجهود وزارة الأوقاف فى هذا الملف تحديدًا، واهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالقضايا السكانية اهتماما بالغا من خلال التوعية المستمرة والدائمة للدعاة والأئمة، مؤكدًا أن لدينا مشكلة سكانية فى مصر تكمن تلك المشكلة فى عدم التوازن بين موارد الدولة وعدد السكان، كما أن مساحة مصر حوالى مليون كيلو متر مربع، ويعادل عدد سكانها خمس دول من الدول الكبرى، وحسب ما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن أكبر محافظتين على مستوى الجمهورية من حيث السكان هما القاهرة والجيزة، لهذا صار مواجهة هذه المشكلة بالتوعية ونشر الفكر الصحيح أمرا ضروريا وحتميا، فالمشكلة السكانية خطر يهدد الوطن.

وبين الدكتور رضا العربى، أن لوزارة الأوقاف السبق فى وضع التشخيص المبكر والدقيق للمشاكل الناتجة عن القضية السكانية وإيجاد حلول لها، مؤكدًا أن المركز الدولى شريك أصيل مع وزارة الأوقاف فى تدريب الدعاة بالتوعية السكانية وتنظيم الأسرة، مبينًا أن عملية الإنجاب عملية رضائية للزوجين، كما أنها حق مشروع لهما معًا وليس لأحدهما دون الآخر.

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز، أن فيروس كورونا لا يختلف عن الإنفلونزا الموسمية، وتختلف الإصابة من شخص لآخر، مبينًا طرق انتقال الفيروس سواء عن طريق الرزاز أو الهواء أو الأجسام الصلبة، مضيفًا: "علينا أخذ الاحتياطات اللازمة والاحترازية، مشيدًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى تطبقها وزارة الأوقاف فى المساجد من خلال التباعد الاجتماعى، واستعمال الكحول المطهر للأيدى، واستخدام المصلى الشخصى وغيرها من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الشأن، وأن التعامل الأمثل مع كورونا هو علاج الأعراض بدون الاعتماد على المضادات الحيوية ، كما يجب الاهتمام بالتغذية السليمة وأخذ العلاج المناسب بانتظام".

وفى محاضرتها رحبت الدكتورة ميمى ميخائيل بالأئمة وأنهم يقومون بتصحيح المفاهيم للمجتمع، مبينة أن الصحة الإنجابية لها أثر إيجابى على الفرد والمجتمع، وأن السن الأمثل للحمل هو ما كان بين سن الـ20 سنة والـ34 سنة، مضيفة: "ينبغى أن تكون المباعدة بين الحمل والآخر بمدة زمنية لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنين"، مؤكدة أن وسائل تنظيم الأسرة عديدة ومتاحة وآمنة، وأن الرضاعة الطبيعية لها أهميتها البالغة على التنشئة الصحية والجسدية للطفل.