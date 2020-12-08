الأوقاف تعتمد 125 مليون جنيه لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية خلال 2020

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، صرف 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة كدفعة ثانية هذا العام لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبناء المدارس، ليصل إجمالى ما تم دفعه واعتماده لحساب هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس خلال عام 2020، 50 مليون جنيه.





يأتى ذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى خدمة المجتمع، واهتمامها ببناء الإنسان المصرى، وفى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، وفى ضوء ما تقتضيه شروط الواقفين. كما اعتمد الوزير تحويل 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة أيضًا، لحساب الصندوق الاستثمارى الخيرى، لدعم التعليم كدفعة ثانية لهذا العام، ليصبح إجمالى ما تم تحويله واعتماده لحساب هذا الصندوق من الموارد الذاتية للأوقاف خلال عام 2020، 75 مليون جنيه، من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارتى التخطيط والتربية والتعليم. وبلغ إجمالى ما تم صرفه واعتماده لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية خلال العام الحالى 2020، 125 مليون جنيه من الموارد الذاتية للأوقاف.

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