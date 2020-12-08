البيئة: وضع أفضلية للشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المُخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وكذا الموقف الخاص بمشروعات تحويل المُخلفات البلدية إلى طاقة.

وتناول الاجتماع، موقف مشروعات تحويل المُخلفات البلدية إلى طاقة، حيث أكدت الوزيرة أنها وقد بدأت مرحلة الإعداد لها مع تحديث وتطوير خطة الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة عام 2018/، لتصبح استراتيجية وطنية للمخلفات.

وأضافت فؤاد أنه تم تحديد كميات المخلفات الموجهة للمعالجة والتدوير لخفض كميات المخلفات النهائية المطلوب التخلص الآمن منها، فكانت نسبة تدوير المخلفات لإنتاج وقود 60% ونسبة 20% للمعالجة بالتحويل لطاقة كهربائية من إجمالى 5.25 مليون طن مُخلفات سنويا يتم جمعها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية الموُلدة من المخلفات بقيمة 140 قرش /كيلووات، جاء لدعم الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على خوض تجربة الاستثمار فى معالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وتم تشكيل لجنة مشُتركة برئاسة وزيرة البيئة لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد على محطات الإنتاج للطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات وإجراء التقييم الفنى للمشروعات العامة بهذا المجال.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة أعلنت فور صدور التعريفة عن البدء فى تلقى طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة فى الاستثمار بهذا المجال، وتم تقييم الشركات المتقدمة من خلال لجنة فنية تتكون من 6 أعضاء فنيين ذوى خبرات فى مجال المخلفات والطاقة ودراسة المشروعات.

وبينت أن هناك 92 شركة مصرية وعالمية تقدمت، وتأهلت منها 53 شركة تضم 25 شركة مصرية فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة من المخلفات البلدية الصلبة والغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة والحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحى.

وأشارت وزيرة البيئة إلى وضع أفضلية للشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، لبناء القدرات الوطنية فى هذا المجال.

ونوهت بأن عدد الشركات المؤهلة للعمل فى مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، وصل إلى 34 شركة، منها 19 شركة مصرية، كما تم اختيار 8 شركات مصرية لتنفيذ المرحلة الأولى من تلك المشروعات.

وشددت على أنه تم مراعاة عدد من الاشتراطات فى اختيار الشركات المؤهلة، منها الملاءة المالية للشركة، ومعدلات النمو فى استثماراتها خلال السنوات الخمس الماضية، والقدرات التمويلية والفنية المتاحة لديها، وكفاءة التقنيات المقدمة والالتزام البيئى مقابل الانبعاثات.

وأوضحت وزيرة البيئة الفوائد البيئية والاقتصادية من دخول مصر هذا المجال، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة من 300 إلى 370 مليون دولار كاستثمار مباشر مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير 234 مليون جنيه سنويا، بتجنب الدفن الصحى الآمن لهذه الكميات من المخُلفات المحولة إلى طاقة، مع التقليل من حجم المرفوضات التى يتم دفنها مما يحقق فائدة بيئية كبيرة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه سيتم اتخاذ خطوات سريعة للتنفيذ الفعلى ومنها إعلان نتيجة تقييم تأهل الشركات لكافة شركاء التنمية لبدء التعاون بينها، ودعوة الشركات المتأهلة فى حلقة نقاشية لتوضيح محفزات الاستثمار من قبل الحكومة وشرح لصياغات بعض الالتزامات المطلوبة، والتى سيتضمنها التعاقد بين طرفى التعاقد لتحويل المخلفات إلى طاقة، بالإضافة إلى البدء فى إعداد نماذج العقود الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة، والبدء فى الخطوات الإجرائية لتخصيص الأراضى المطلوبة مع المحافظات المزمع إنشاء وحدات معالجة لتحويل المخلفات لطاقة، وهى 8 محافظات "الجيزة، الإسكندرية، الغربية ، الفيوم ، البحيرة، دمياط، المنوفية، الشرقية".

وأضافت فؤاد أن الحكومة المصرية قدمت مجموعة من الحوافز والضمانات ومنها توفير الأراضى طبقا للخدمة المقدمة بنظام حق الانتفاع، وتوفير كمية المخلفات للتحويل إلى الطاقة وضمان إستدامة توريدها، والتعاقد على شراء الطاقة المتولدة لمدة 20 الى 25 سنة، وفى المقابل هناك مسؤوليات على مقدم الخدمة أهمها جدية تنفيذ وحدة المعالجة من تاريخ تسليم الأرض وحتى بدء التشغيل التجارى للخدمة، وتقديم دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى لأداء الخدمة والموافقة والاعتماد من جهاز شئون البيئة المصرى، مع تجهيز تقرير أداء بيئى لمنظومة هذه الخدمة نصف سنوى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة تشغيل الخدمة عند كفاءة عالية طبقا للقوانين والأكواد المعمول بها بجمهورية مصر العربية، و الإلتزام بكافة الضوابط الفنية اللازمة للأداء البيئى وكذلك ضوابط تنفيذ التوليد الكهربى والربط على الشبكة طبقا لكافة الاشتراطات المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وشركات توزيع الطاقة الكهربائية، كما يلتزم المستثمر بالتخلص الآمن النهائى للمخلفات نواتج المعالجة.