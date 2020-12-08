موجز السوشيال ميديا.. إيمان العاصي تشارك في حملة لا للعنف ضد المرأة.. وأحمد الشيخ يظهر بتيشيرت بيراميدز

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

شارك المخرج مروان حامد جمهورة عبر إنستجرام بصورة من كواليس تصوير فيلم كيرة والجن.

وظهر بالصورة مروان حامد وسيد رجب وكريم عبد العزيز وأحمد فهمي وهند صبري وعدد من نجوم الفن "أبطال المقاومة الشعبية من فيلم كيرة والجن عن رواية 191‪9"..

شاركت الفنانه ايمان العاصي في حملة لا للعنف ضدد المرأه التي ترعاها منظمة اليونسيف بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي.

ونشرت ايمان العاصي صورة لها مرتدية ماسك اسود مكتوب عليه "مش عادي" وعلقت ايمان العاصي قائلة "مش مسموح المساس بأهم مخلوق في الوجود .. لولا المرأة لا توجد بشرية"#مش_عادي #not_ok #ciff42 ميدفست مصر هو ملتقى سينمائي فريد من نوعه عن الصحة والأفلام، مبادرة ميدفيست مصر لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي و مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر".

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_صلاح بعد منافسه مسي وكريستيانو على جائزة أفضل لاعب القرن الحادي والعشرون.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏رسميا صلاح ف القائمه النهائيه لجائزة أفضل لاعب في القرن 2001-2020: كريستيانو رونالدو ، ليونيل ميسي ، محمد صلاح، الله عليك يا فخر العالم" و "‏لا خير ولا عدل في كرة القدم إن لم يحصل ‎#محمد_صلاح على جائزة الأفضل هذا العام".

شارك احمد الشيخ لاعب فريق بيراميدز جمهور عبر انستجرام بصورة جديده له بقميص بيراميدز بعد انتقاله اليه حديثا من النادي الأهلي.

وعلق أحمد الشيخ على الصورة التي ظهر بها ممسكا تيشرت بيراميدز قائلا " تحدي جديد".