تبادل الاتهامات بين أهل الطالب المتوفي بكورونا جامعة سيناء وإدارة الجامعة

قال محمد فياض، والد الطالب يوسف فياض بجامعة سيناء المتوفي بكورونا، إن جامعة سيناء موبوءة بفيروس كورونا وابنه أصيب بكورونا من أحد الطلاب بجامعة سيناء، مضيفًا: «ابني جاي من القنطرة ميت ».
وتابع والد الطالب يوسف فياض بجامعة سيناء: «مش عاوزين نرفع قضية ولا تعويض احنا عاوزين يكون فيه ضمير»، مردفا « ابنه توفي في أحد المستشفيات الخاصة بعدما مكث فيها يوم واحد فقط».
وأردف: «بندفع مصاريف كبيرة والطلاب يسكنون في الخارج لأن الجامعة لا تسكن سوى 3 % من طلاب الجامعة».
واستطرد محمد فياض، والد الطالب يوسف فياض بجامعة سيناء، أن طالبا بكلية الصيدلة أبلغ الدكتورة بإصابته بكورونا فطلبت منه أن يرتدي كمامتين ويحضر للجامعة، متوقعا أن يكون ابنه انتقلت له العدوى من هذا الطالب.
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فيما قال الدكتور حسين مغاوري الطبيب المعالج للطالب يوسف فياض، إن نسبة الأكسجين في دم الطالب يوسف كانت 60 % بعدما جاء من القنطرة حيث توجد الجامعة التي كان يدرس بها قبل وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وتبع في تصريحات له، أنه بعد عمل أشعة مقطعية للطالب يوسف كانت النتيجة تشير لإصابة كورونا بنسبة 90 %.
وأكد أن الحالة كانت متأخرة عن اللازم لأنه جاء بعد الإصابة بنحو 10 أيام ما يعني أن الطالب كان ينزل الجامعة ويحتك بالطلاب في ظل إصابته بكورونا.
وتسائل الدكتور حسين مغاوري الطبيب المعالج للطالب يوسف فياض لماذا رفضت جامعة سيناء «الخاصة» إجراء تحليل كورونا للطالب ؟ متابعا لم يهتم أحد بمتابعة المخالطين للطالب يوسف المصاب بكورونا !
وتابع سؤاله مستنكرًا لماذا لا يكون هناك غرفة عزل بالجامعة وطبيب يعالج الطلاب حتى على حسابهم الشخصي؟!.
وأوضح أن جامعة سيناء لم تهتم بالطلاب المصابين بكورونا كما أن هناك قصورا في مستشفى القنطرة، متسائلا: كيف يسمح للجامعة تعمل بدون توفير غرف عزل في ظل حالة الوباء التي نعيشها مثلما تفعل الجامعات الحكومية ذات التعليم المجاني.
وطالب بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعلى رأسها ارتداء الكمامة لأنها تحد من انتشار العدوى إلى جانب تخفيف كثافة الحضور داخل كافيتريات الجامعة.
في المقابل، أصدرت جامعة سيناء بيانًا توضيحًا حول الواقعة المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي بشان وفاة أحد الطلاب من كلية طب العلاج الطبيعي بفيروس كورونا، وتداول الطلاب انتقال العدوى إليه من أحد زملاءه بكلية الصيدلة.
وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن الطالب مقيد في الفرقة الثانية كلية العلاج الطبيعبي وليس له علاقة من قريب أو بعيد بكلية الصيدلة أو عميد الكلية.
وذكرت الجامعة أن الطالب حضر إلى الجامعة الخميس 26 نوفمبر والسبت 28 نوفمبر، بداية أسبوع امتحانات الميدتيرم ولم يلاحظ عليه أي أعراض ولم يقدم الطالب أي بلاغ لإدارة الكلية أو الجامعة.
وقالت الجامعة إن الطالب تواصل مع عضو هيئة التدريس منسق الإرشاد الأكاديمي يوم الاحد 29 نوفمبر عن طريق تطبيق واتس أب وتم إبلاغه بأن يبقى في المنزل مع ضرورة إجراء التحاليل اللازمة وطمأنته بأنه سيتم تأجيب بقية امتحانات الطالب المتبقية.
وأكد الجامعة أن الطالب لم يحضر إلى الجامعة منذ يوم السبت 27 نوفمبر، وعلمت بوفاته يوم 7 ديسمبر أي بعد حوالي 10 أيام من أخر حضور له بالجامعة.
وطالبت الجامعة بدم الانسياق وراء الشائعات، وذلك على حد قولها.
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