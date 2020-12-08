تبادل الاتهامات بين أهل الطالب المتوفي بكورونا جامعة سيناء وإدارة الجامعة

قال محمد فياض، والد الطالب يوسف فياض بجامعة سيناء المتوفي بكورونا، إن جامعة سيناء موبوءة بفيروس كورونا وابنه أصيب بكورونا من أحد الطلاب بجامعة سيناء، مضيفًا: «ابني جاي من القنطرة ميت ».

وتابع والد الطالب يوسف فياض بجامعة سيناء: «مش عاوزين نرفع قضية ولا تعويض احنا عاوزين يكون فيه ضمير»، مردفا « ابنه توفي في أحد المستشفيات الخاصة بعدما مكث فيها يوم واحد فقط».

وأردف: «بندفع مصاريف كبيرة والطلاب يسكنون في الخارج لأن الجامعة لا تسكن سوى 3 % من طلاب الجامعة».

واستطرد محمد فياض، والد الطالب يوسف فياض بجامعة سيناء، أن طالبا بكلية الصيدلة أبلغ الدكتورة بإصابته بكورونا فطلبت منه أن يرتدي كمامتين ويحضر للجامعة، متوقعا أن يكون ابنه انتقلت له العدوى من هذا الطالب.

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