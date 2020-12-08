فوز المرشح محمود البرعي مستقبل وطن بدائرة الباجور المنوفية

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، فوز المرشح محمود البرعي حزب مستقبل وطن، بدائرة الباجور محافظة المنوفية.

وأغلق باب التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، والتى أجريت علي مدار يومى الإثنين والثلاثاء.

وينوه موقع تحيا مصر أن هذه المؤشرات ليست رسمية، والهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها رسميًا لاعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية في يوم 14 ديسمبر 2020 المقبل.

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وتنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.

