وظائف البنك الأهلي المصري ديسمبر 2020 لحديثي التخرج.. تحيا مصر ينشر التفاصيل

يقدم تحيا مصر كافة التفاصيل عن وظائف البنك الأهلي المصري ديسمبر 2020 لحديثى التخرج الشروط والمؤهلات المطلوبة حيث يقبل الكثير من الشباب على وظائف البنك الأهلي المصري لمرتباتها المجزية.
وظائف بنوك 2020 للشباب
أعلن البنك الأهلي المصري عن عدد من فرص العمل لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة، ويمكن التسجيل على الوظائف المطلوبة في البنك إلكترونيًا، عبر الموقع الرسمي له، من هنـــــــــــــــــــا
شروط وظائف البنك الأهلي المصري
يقدم تحيا مصر شروط وظائف البنك الأهلي المصري على النحو التالي:
- أن يكون الخريجون من طلاب الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الدولية.
- الحصول على درجة البكالوريوس أو مايعادلها.
- ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد، وألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.
- ألا يزيد سن المتقدم على 28 عاما.
اقرأ أيضًا.. شهادات استثمار البنك الأهلي المصري | تحيا مصر يوضح تفاصيل شهادة المجموعة "ج"المؤهلات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي المصري
- تجارة وما يعادلها
- إدارة أعمال
- اقتصاد وعلوم سياسية
- تكنولوجيا المعلومات.
- حاسبات ومعلومات.
- هندسة حاسبات.
- حقوق.
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