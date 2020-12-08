إلغاء مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا بسبب عنصرية الحكم

ألغيت مباراة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاكشهير التركي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بسبب عنصرية الحكم الرابع للقاء.
الحكم الرابع للقاء وجه للكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد في جهاز باشاكشهير عبارات عنصرية حيث قال لها عبارة " أيها الأسود" ليحتج على ذلك ويتم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
اعترض لاعبو الفريق التركي على الأمر وانضم لهم لاعبو باريس سان جيرمان ليغادر الفريقان أرضية الملعب، ويعلن الاتحاد الأوروبي أن المباراة تم إلغائها في انتظار التحقيقات.
ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل باشاكشهير المركز الرابع برصيد 3 نقاط.
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