بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يرأس الصلاة على جثمان مطران بورسعيد

جدة - نرمين السيد - يرأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثانى للروم الأرثوذكس، خدمة صلاة جناز الراقدين لمثلث الرحمات المتروبوليت نيفن مطران بلوسيوس (بورسعيد) وتوابعها، فى دير مار جرجس (القديس جيورجيوس) بمصر القديمة، القاهرة، لجمعة المقبل 11 ديسمبر.





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