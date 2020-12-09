صور .. مصطفى ألهم يتفقد أعمال التجميل بالشوارع المؤدية لمتحف الأقصر

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جدة - نرمين السيد - ووجه محافظ الأقصر، الجهة القائمة على الأعمال، لاستكمال أعمال رصف وترميم كافة شوارع منطقة سواقى الصياغ وتجميلها فى اسرع وقت ممكن، كما وجه رئيس الحى بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل.
ومن جانبه، أوضح المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل، ومستشار المحافظ للمشروعات، أن إجمالى أطوال الطرق التى يتم رصفها حاليا فى منطقة سواقى الصياغ تبلغ 10كيلو مترات.
وفى سياق متصل تفقد محافظ الأقصر الشارع المؤدى لمتحف الأقصر، ومستشفى الأقصر العام، مشددا على ضرورة استكمال أعمال التجميل فى تلك المنطقة المؤدية لمتحف الأقصر، استعدادا لنقل معدية الأهالى وتخفيف العناء عن كاهل المواطنين.
رافق ألهم خلال جولته محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير الطرق، وحسام العمدة رئيس حى شرق.
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