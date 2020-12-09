وفد شيوخ تنسيقية الأحزاب يناقش دور مصر المحورى مع السفير الأمريكى 

جدة - نرمين السيد - وتكون الوفد من النائب علاء مصطفى، والنائب محمد عزمى، والنائب محمد فريد، والنائب محمد السباعى.

تناول اللقاء عدة جوانب منها: التعرف على نواب مجلس الشيوخ الجدد، والحديث عن العلاقات المصرية الأمريكية فى ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، والتأكيد على دور مصر المحورى إقليميا ودوليا، وأهم الملفات التى تأتى على رأس أولويات نواب مجلس الشيوخ فى المرحلة القادمة.

وأكد النائب علاء مصطفى، أن ملفى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال يأتيان على رأس اهتماماته فى المجلس.

واستعرض أهم التحديات التى تواجه الشركات الناشئة، خاصة المعتمدة على التقنيات الحديثة فى تنفيذ أفكارها، وأكد على ضرورة العمل على توفير بنية تشريعية قوية تدعم الشباب وتمكنهم من تأسيس مشروعاتهم وتوفر لهم قنوات متعددة لجذب الاستثمارات.