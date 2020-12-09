برشلونة ضد يوفنتوس.. ماكينى يضيف الهدف الأول لليوفى بالدقيقة 20 "فيديو"

أحرز وستون ماكينى، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالى، الهدف الثانى في شباك مضيفه برشلونة الإسبانى، بالدقيقة 20 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالونى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الكروى الجارى 2020-2021، لتصبح النتيجة تقدم اليوفى 2-0.

تشكيل يوفنتوس أمام برشلونة: بوفون في حراسة المرمى، دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، كوادرادو، آرثر ميلو، ماكيني، أليكس ساندرو، رامسي، ألفارو موراتا، كريستيانو رونالدو.

تشكيل برشلونة ضد يوفنتوس، كالتالى: تير شتيجن في حراسة المرمى - ديست – اراخو – لينجليت - البا - بيانيتش - دي يونج - ترينكاو - جزيزمان - بيدري – ميسي.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس وصافة المجموعة برصيد 12 نقطة، حيث حسم الفريقان تأهلهما مبكرا للدور ثمن النهائي من النسخة الحالية لدورى أبطال أوروبا.

يدخل يوفنتوس مباراة الليلة متحفزًا للثأر من خصمه الإسبانى، الذى ضربه بهدفين في عقر داره على ملعب يوفنتوس أرينا، في الجولة الثانية من البطولة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسبانى مباراة الليلة على أمل تحقيق الفوز، لاستعادة ثقة الإدارة وجماهير الفريق الكتالونى، بعد الهجوم الشديد الذى تعرض له بسبب النتائج السيئة للفريق في منافسات الدوري الإسباني.

ويستعيد برشلونة في مباراة الليلة نجمه الأرجنتينى ليونيل ميسي الذى غاب عن المباراة الماضية من البطولة للحصول على قسط من الراحة.