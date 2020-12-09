مستشار الرئيس للصحة: أعداد مصابى كورونا المعلنة هى المرصودة بالمؤسسات الصحية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن أعداد مصابى كورونا المعلنة رسميا هى التى يجرى رصدها عن طريق المؤسسات الصحية، موضحا أن هناك حالات مخالطة وإيجابية تعالج فى البيوت، وليس من مصلحة أحد إعلان أرقام غير حقيقية عن عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن مصر فى تواصل مع شركات عالمية لوصول لقاحات لمصر، ولجان علمية مستمرة فى اجتماعاتها لدراسة كل اللقاحات المتاحة وكيفية وصولها لمصر، موضحا أن فى جدول وصول اللقاحات لم نصل لموعد محدد.

وذكر أن هناك تعاقد على لقاحات وتحديد لأكثر اللقاحات أمانا وتأثيرا لتوفيرها للمواطن المصرى، مشيرا إلى أنه يجرى التعاقد مع المؤسسة العالمية التي تحت مظلتها يتم توفير اللقاحات وتضمن توزيعها العادل على دول العالم.

وأشار إلى أن كل اللقاحات تنتج حسب السعة الاستيعابية وتخرج بكميات متتالية وكل بلد يأخذ حصة للقاحات، ويجرى عمل جدول ويدرس علميا حسب الجرعات المتاحة، مشيرا إلى أن فائدة هذه المؤسسة تدعم اللقاحات للدول النامية والفقيرة وتكون مجانا، حيث إنها مدعومة من مؤسسات عالمية.

وأكد أنه خلال شهور قليلة يبدأ التوزيع في العالم كله وسنحصل على حصتنا تدريجيا على هذا اللقاح، لافتا إلى أنه لا يوجد كم إنتاج من لقاحات كورونا يكفى العالم كله في وقت واحد.