انهيار كتالوني .. يوفينتوس يدك برشلونة بثلاثية في الكامب نو

استطاع نادي يوفينتوس الإيطالي تحقيق فوز مدوي على نظيره برشلونة الإسباني، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات بدوي أبطال أوروبا.
افتتح كريستيانو رونالدو الأهداف بهدف في الدقيقة 13، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها اليوفي بعد خطأ من رونالد أراوخو مدافع البرسا.
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وفي الدقيقة 21 سجل خوان كوادرادو الهدف الثاني بعد كرة عرضية من خوان كوادرادو من جهة اليمين قابلها وستون ماكيني بتسديدة رائعة على الطاير من داخل منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0 لصالح يوفينتوس.
لم ننتظر كثيرا حتى بوغت برشلونة بثالث الأهداف بالدقيقة 52 عن طريق الدون، بركلة جزاء أيضا أكدتها تقنية الفيديو، وأثبتت لمسة اليد على كليمونت لينجليت من داخل منطقة الجزاء.
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وكان من الممكن أن تزيد غلة الأهداف بالرابع في أخر ربع ساعة من عمر المباراة، إلا أن الهدف أُلغي بداعي التسلل.
وبهذا الفوز يصعد يوفينتوس إلى دور الـ16 من البطولة متصدرا للمجموعة برصيد 15 نقطة، برفقة برشلونة صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط، ويودع كل من دينامو كييف وفرينكفاروزي البطولة.
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