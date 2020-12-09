انهيار كتالوني .. يوفينتوس يدك برشلونة بثلاثية في الكامب نو

استطاع نادي يوفينتوس الإيطالي تحقيق فوز مدوي على نظيره برشلونة الإسباني، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات بدوي أبطال أوروبا.

افتتح كريستيانو رونالدو الأهداف بهدف في الدقيقة 13، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها اليوفي بعد خطأ من رونالد أراوخو مدافع البرسا.

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وفي الدقيقة 21 سجل خوان كوادرادو الهدف الثاني بعد كرة عرضية من خوان كوادرادو من جهة اليمين قابلها وستون ماكيني بتسديدة رائعة على الطاير من داخل منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0 لصالح يوفينتوس. وفي الدقيقة 21 سجل خوان كوادرادو الهدف الثاني بعد كرة عرضية من خوان كوادرادو من جهة اليمين قابلها وستون ماكيني بتسديدة رائعة على الطاير من داخل منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0 لصالح يوفينتوس. لم ننتظر كثيرا حتى بوغت برشلونة بثالث الأهداف بالدقيقة 52 عن طريق الدون، بركلة جزاء أيضا أكدتها تقنية الفيديو، وأثبتت لمسة اليد على كليمونت لينجليت من داخل منطقة الجزاء. اقرأ أيضا: لاتسيو يحجز مقعدًا في دور الـ 16 لدوري الأبطال.. وبروسيا يفوز على زينيت