قرض بنك مصر لاشتراكات الأندية.. اعرف تفاصيله

يعتبر بنك القاهرة من أولى البنوك التى توفر قروض اشتراكات الأندية ومن الأندية التى يوفر بنك مصر تمويل لها نادي وادي دجلة، النادي الأهلي، نادي الترسانة، ويرصد تحيا مصر كافة التفاصيل عن قرض بنك مصصر لاشتراكات الأندية.
شروط بنك مصر على تمويل الأندية
- إلا يقل عمر طالب القرض عن واحد وعشرون عام وعند دفع آخر قسط القرض.
- ألا تجاوز الخمسة وستون سنة.
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