لايبزيج يفوز ومانشستر يونايتد يودع البطولة

إلغاء مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا بسبب عنصرية الحكم

ودع مانشستر يونايتد بطولة دوري الأبطال بعدما هُزم من المكير الألماني "لايبزيج بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب ريد بول لايبزيج، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح لايبزيج التسجيل في الدقيقة الثانية بعدما أرسل سابيستر تمريرة طولية من منتصف الملعب جهة اليمين وصلت لأنخيلينيو داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وهو خالي من الرقابة فسدد الأخير الكرة في أقصى الزاوية اليمنى.

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لم ينتظر الفريق الألماني كثيرا حتى ضرب اللكمة الثانية في الدقيقة 15 بعدما أرسل أنخيلينيو تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها حيدارا من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين بتسديدة مباشرة سكنت الشباك مباشرة. لم ينتظر الفريق الألماني كثيرا حتى ضرب اللكمة الثانية في الدقيقة 15 بعدما أرسل أنخيلينيو تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها حيدارا من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين بتسديدة مباشرة سكنت الشباك مباشرة. وبالدقيقة 71 اختتم لايبزيج أهدافه بعدما أرسل أنخيلينو تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء مرت بشكل غريب من دفاع يونايتد ووصلت كلويفرت أمام المرمى الذي سدد الكرة من فوق الحارس دي خيا بسهولة. وبالدقيقة 79 شهدت المباراة صحوة للشياطين الحمر لكن بعدما أزف الوقت، فسجل فيرنانديز الأول عن طريق ركلة جزاء، وسجل بوجبا الثاني في الدقيقة 85 بعدما أرسل برونو فيرنانديز الكرة من ركلة ركنية لداخل منطقة الجزاء ارتقى بوجبا للكرة عالياً على القائم الثاني وحولها برأسه لتصدم بأحد المدافعين وتسكن الشباك، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 للايبزيج. اقرأ أيضا: إلغاء مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا بسبب عنصرية الحكم



ويصعد لايبزيج دور الـ16 برصيد 12 نقاطة، برفقة باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والذي توقفت مباراته مع إسطنبول باشاكشهر بسبب عنصرية الحكم، بينما ودع مانشستر يونايتد البطولة برفقة إسطنبول باشاكشهر.

