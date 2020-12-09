فيديو.. طارق شوقى: مش عايزين نعلم الأطفال كلمة امتحان عشان ميخافوش

جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، إن هناك تنسيقا قويا بينه وبين وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور خالد عبد الغفار، للعمل المشترك كى يحب أبناء مصر التعليم.





وأضاف الدكتور طارق شوقى، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن النظام التعليمى الجديد للأطفال ليس به امتحانات إلى الصف الثالث الابتدائى، "مش عايزين نعلمهم كلمة الامتحان"، حيث يرى أن ذلك من شأنه عدم تخويف الأطفال من فكرة الامتحان. وأوضح الوزير، أن بعض الأفكار الجديدة لتطوير العملية التعليمية يتم استقبالها باعتراض كبير دون أى تفكير حول مدى صحة أو خطأ النظام التعليمى القديم.

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