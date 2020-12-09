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صور .. الأزهر للفتوى : الحفاظ على كيان الأسرة يضمن سلامة المجتمع

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محمد الحنبوصى 2020-12-08 23:29 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أكد أعضاء مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية المشاركون فى برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أن استقرار الأسرة والحفاظ على كيانها يعد من أهم العوامل التى تضمن استقرار وسلامة المجتمع، وأن تنشئة الأولاد فى بيئة هادئة مستقرة يجعل منهم رجالًا ونساء قادرين على العطاء والبناء.

يأتى هذا ضمن فعاليات وندوات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالمحافظة، الذى بدأ أعماله يوم السبت الماضى برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذى يشرف عليه وينظمه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وعقد أعضاء المركز عددًا من الندوات اليوم فى : كلية الزراعة ومديرية التربية والتعليم، ومعهد العلوم التجارية. 

ندوات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية

 

يذكر أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية يضع لقاءاته بطلاب الجامعات أحد أهم أولوياته، لذا حرص على حضوره وسط طلاب جامعة العريش، وفَتْح حوارات تفاعلية معهم، تناقش كل ما يشغل أذهانهم فى أمور الدين أو الحياة العامة، وقد لاقت هذه اللقاءات ترحيبًا وتفاعلًا ملحوظًا مع الطُّلاب.

وتستمر فعاليات وأعمال برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة شمال سيناء حتى يوم الجمعة المقبل. 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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