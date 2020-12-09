صور .. الأزهر للفتوى : الحفاظ على كيان الأسرة يضمن سلامة المجتمع

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يأتى هذا ضمن فعاليات وندوات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالمحافظة، الذى بدأ أعماله يوم السبت الماضى برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذى يشرف عليه وينظمه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وعقد أعضاء المركز عددًا من الندوات اليوم فى : كلية الزراعة ومديرية التربية والتعليم، ومعهد العلوم التجارية.
يذكر أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية يضع لقاءاته بطلاب الجامعات أحد أهم أولوياته، لذا حرص على حضوره وسط طلاب جامعة العريش، وفَتْح حوارات تفاعلية معهم، تناقش كل ما يشغل أذهانهم فى أمور الدين أو الحياة العامة، وقد لاقت هذه اللقاءات ترحيبًا وتفاعلًا ملحوظًا مع الطُّلاب.
وتستمر فعاليات وأعمال برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة شمال سيناء حتى يوم الجمعة المقبل.
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