مستشار الرئيس للصحة: مصر فى الوضع الآمن لإصابات كورونا .. وينبغى الحذر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الوقت سيوضح التأثيرات الإيجابية للقاح كورونا الجديد، مضيفا أن شركة "فايزر" استخدمت طريقة جديدة فى لقاح كورونا تعتمد على تقوية الأجسام المضادة.





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية الأولى المصرية، أن مصر حاليا فى الوضع الآمن بالنسبة لإصابات فيروس كورونا، مطالباً المواطنين بتوخى الحذر، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة عدوى الفيروس. ولفت إلى أن النتائج على أرض الواقع هى التى ستحدد نتيجة التطعيم الإيجابية للقاح كورونا، مؤكدا أن التطعيمات أنقذت البشرية من كثير من الأمراض.

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