«من أين جئتم بهذا الرقم؟».. السيسي يعلق على مزاعم وجود 60 ألف معتقل رأي في مصر

علّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤال خلال حديثه مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية، عن "عمل المنظمات الأهلية في مصر، ومزاعم وجود 60 ألف معتقل رأي في مصر"، قائلا: "لا أعرف من أين جئتم بهذا الرقم، والناس مؤخرًا عملت قصة عن القبض على 3 من أعضاء منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمشكلة تكمن في إنهم سجلوا أنفسهم كشركة تجارية انتهاكا لقانون 2019 المنظمة لأنشطة الجمعيات التي لا تهدف الى الربح".

وأضاف الرئيس السيسي - في حديثه للصحيفة- قائلا: إن "هناك في مصر أكثر من 55 ألف منظمة أهلية، يعمل بعضها على دعم النظام المصري لحماية حقوق الإنسان، ونسعى لإقرار التوازن اللازم بين حقوق وواجبات المواطن من ناحية، والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب من ناحية أخرى".

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وتابع الرئيس، قائلا: عليكم أن تدركوا أنه في الشرق الأوسط، يعد الاستقرار والأمن المدني بالنسبة للشعوب الأمر الأكثر قيمة، إن الإصلاحات التي تمت في قطاعات التعليم والصحة والإسكان في مصر هي تعبير عملي عن تمسكنا بحقوق المواطنين.

وحول تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، قال الرئيس السيسي "اتخذنا إجراءات لحظر التجوال في بداية انتشار الوباء، والله كان رحيم بنا، فكان عدد حالات الإصابة لدينا أقل بكثير من الأعداد في أوروبا وأمريكا.

وأوضح أن صلابة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2014 أتاح الحفاظ على التوازن بين استمرار الإصلاحات وامتصاص القيود التي فرضتها الأزمة الصحية، قائلا "حققنا معدل نمو تجاوز 6ر3 % خلال عام 2020، وقد خصصت الحكومة المصرية مبالغ كبيرة لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، مع ضخ قرابة 6 مليارات يورو للاستجابة للاحتياجات الملحة للقطاعات الأساسية مثل السياحة ودعم الأسر والعاملين الأكثر تضررًا".

وتابع الرئيس السيسي، إن "المصريين ضحوا كثيرًا خلال السنوات الماضية؛ للتخلي عن الاقتصاد القائم على الدعم، ومن ناحية أخرى، أشاد صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف بالنتائج الاقتصادية التي حققتها مصر".

واختتم الرئيس السيسي حديثه حول هذا الموضوع، قائلا "إننا في هذه المسيرة نحو التنمية، اختارنا فرنسا كشريك مفضل بالنسبة لنا".