تبث عبر أقمار أوروبية.. السيسي: 6 قنوات فضائية تمولها دول أجنبية تستهدف تفريق المصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في مصر، نعاني كل يوم، من حملات التشويه، التي تهدف إلى نشر الشك والفرقة في صفوف الشعب المصري، لافتًا إلى وجود ما لا يقل عن 6 قنوات فضائية تديرها وتمولها دول أجنبية، تستهدف المصريين، بنشر أيديولوجية ظلامية، وتبث عبر الأقمار الصناعية الأوروبية.

وأضاف الرئيس السيسي في حديث خاص لصحيفة لوفيجارو الفرنسية، في ختام زيارته الرسمية إلى باريس قائلاً: "أكدنا - أنا والرئيس ماكرون - مجددًا عزمنا على منع نشر الدعوات إلى العنف والكراهية والإرهاب".