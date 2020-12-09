«نقدر التكنولوجيا الفرنسية».. السيسي: مصر فتحت الطريق لـ شراء الرافال

وقال الرئيس السيسي- في حديث خاص تنشره صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم الأربعاء، في ختام الزيارة التي يقوم بها لفرنسا- إننا نقدر بصورة خاصة التكنولوجيا الفرنسية، وتذكرون أن مصر كانت أول دولة تختار الطائرات "الرافال"؛ ما فتح الطريق أمام شرائها من قبل العديد من الدول الأخرى".
وأكد أن مصر وفرنسا تحاربان معا على عدة جبهات، ومع ذلك فإننا ننوع مصادر التسلح؛ من أجل امتلاك معدات مناسبة، قادرة على ضمان أفضل دفاع عن مصر.
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