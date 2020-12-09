نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة العامة بمحافظة كفر الشيخ قبل قليل، البيان الإحصائي لانتخابات جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، حيث حصل باسم حجازي على 63 ألف و103 أصوات، وياسر منير على 62 ألف و855 صوتا.

أما أحمد طنطاوي فقد حصل على 53 ألف و529 صوتا، وحصل السيد شمس الدين على 73 ألف و795 صوتا، ومحيي القطان على 43 ألف و94 صوتا، ومراد القطان 55 ألف و529 صوتا.

ووفقا لنص القانون فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات، ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة رسميا يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر.