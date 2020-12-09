جدة - نرمين السيد - وقال، خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إنه كان فى بادئ الأمر يحرص على أن يتصدق فى السر فكان يتعامل مع الجمعيات الشرعية والأهلية، ولكنه لدى متابعته وجد بعض المشكلات وصفها بـ "المهازل" فقرر صرف النظر عن ذلك.
وأوضح المهندس صبرى صدومة، أنه كان يمارس العمل الخيرى بشكل عا،م منذ أن كان فى الصف الثانى الثانوى، مشيرًا إلى أنه بدأ فى توزيع الأموال من شرفة منزله قبل أشهر معدودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاحب فيديو توزيع نقود من شرفة منزل: بدأت ذلك بسبب مهازل الجمعيات الخيرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.