صاحب فيديو توزيع نقود من شرفة منزل: بدأت ذلك بسبب مهازل الجمعيات الخيرية

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إنه كان فى بادئ الأمر يحرص على أن يتصدق فى السر فكان يتعامل مع الجمعيات الشرعية والأهلية، ولكنه لدى متابعته وجد بعض المشكلات وصفها بـ "المهازل" فقرر صرف النظر عن ذلك.

وأوضح المهندس صبرى صدومة، أنه كان يمارس العمل الخيرى بشكل عا،م منذ أن كان فى الصف الثانى الثانوى، مشيرًا إلى أنه بدأ فى توزيع الأموال من شرفة منزله قبل أشهر معدودة.