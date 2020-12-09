شاهد.. مبروك عطية منفعلا على موزع النقود من شرفته: سفاهة ولازم يتقبض عليك

جدة - نرمين السيد - انفعل الداعية الإسلامى الدكتور مبروك عطية، على صاحب فيديو إلقاء الأموال من شرفة منزل على المارة بمنطقة أوسيم فى الشارع، المهندس صبرى صدومة، واصفًا ما يفعله بـ"السفاهة".





وقال، خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن معنى صدقة العلن أن يتوجه الغنى إلى بيت الفقير ويتصدق عليه أمام الناس، وليس بإلقاء النقود من شرفة منزله. وتابع مبروك عطية: "ما يفعله المهندس صبرى صدوم هو من درجات السفاهة وليس له أى علاقة بالصدقة ولا الزكاة" مضيفًا: "إنك ترمى الفلوس فى الشارع، فلازم يتقبض عليك ويتعين عليك وصى وتمنع من التصرف فى مالك".

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