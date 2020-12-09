تراجع فرص أحمد الطنطاوى فى الحفاظ على مقعده البرلمانى بكفر الشيخ

كشفت المؤشرات شبه النهائية لنتائج فرز الأصوات، باللجنة العامة بكفر الشيخ تراجع فرص النائب أحمد طنطاوي فى الاحتفاظ بمقعده البرلمانى. وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين تقدم باسم حجاز، وياسر منير، والسيد شمس الدين، واقترابهم من حسم مقاعد الدائرة الثلاثة، فيما حل أحمد الطنطاوى، ومحى القطان، ومراد القطان فى مرتبة تالية.

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