البيان الإحصائى للدائرة الأولى بكفر الشيخ.. خسارة أحمد الطنطاوى

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الأولى بكفر الشيخ نتيجة جولة الإعادة، مشيرة إلى أن أجمالي الأصوات الصحيحة بلغت 117ألف و218 صوتا.

وأشارت اللجنة الى حصول المرشح سيد شمس الدين على 73 ألف و795 صوتا، ومحى القطان على 43 ألف و94 صوت، وباسم حجازى على 63 ألف و103 صوتا.

وحصل المرشح أحمد الطنطاوى على 53 ألف و529 صوتا، ومراد القطان على 55 ألف 278 صوتا، وياسر منير 62 ألف و855 صوتا.

وبهذه النتيجة يكون النائب أحمد الطنطاوى قد خسر مقعده البرلمانى بعدما حل خامسا، فى حين مخصص للدائرة ثلاثة مقاعد فردية.