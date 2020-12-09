السيسي: غياب الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مصدر لانعدام استقرار الشرق الأوسط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر دائمًا ما دافعت، وتواصل العمل؛ من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال الرئيس- في حديث خاص لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، تنشره اليوم الأربعاء- إن "مصر ساندت جميع الجهود الدولية فيما يتعلق بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، ونعوِّل على دعم الإدارة الامريكية الجديدة وأوروبا، خاصة فرنسا؛ من أجل التوصل- دون أي تأخير- إلى حل إقامة الدولتين على حدود عام 1967، وعلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين".
وشدّد على أن غياب الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ يظل المصدر الأساسي لانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفًا: "عليكم أن تدركوا أن الاستقرار والأمن المدني بالنسبة للشعوب في الشرق الأوسط، هو الأمر الأكثر قيمة".
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