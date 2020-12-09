السيسي: القوات المسلحة مستعدة دائماً لمواجهة أي تهديدات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القوات المسلحة مستعدة دائمًا للدفاع عن مصر، وضمان أمنها القومي في مواجهة أي شكل من أشكال التهديدات؛ وذلك ردًّا على سؤال لصحيفة لوفيجارو الفرنسية، بشأن "ما إذا كانت المواجهة العسكرية بين مصر وتركيا أمر محتمل في ليبيا؟".

وقال الرئيس السيسي- في حديث خاص تنشره صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اليوم الأربعاء، في ختام الزيارة التي يقوم بها لفرنسا - إن "مصر لن تكون- أبدا - الطرف البادئ بالاعتداء".

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وأضاف أن "مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل، يظل الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة، وضمان استقرار هذا البلد الشقيق، الذي يشترك مع مصر في حدود يصل طولها الى 1200 كم، ومن الحتمي إنهاء التدخلات الأجنبية التي تهدد استقرار هذا البلد، نتيجة نقل المرتزقة والسلاح الموجه للميليشيات المتطرفة".

وشدد الرئيس السيسي على أن سياسة مصر هي إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها مع تغليب الحوار دائما، ويتعين على تركيا مثلها مثل دول المنطقة الأخرى، أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، وألا تقوم بأي عمل من طرف واحد دون تشاور أو على حساب أمن وسلم المنطقة.