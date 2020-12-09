الرئيس السيسي يدعو فرنسا للانضمام إلى منتدى غاز المتوسط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى غاز المتوسط، الذي أنشئ بمبادرة مصرية؛ هو منظمة حكومية إقليمية، تتولى العمل على احترام القانون الدولي في الإدارة المستدامة، والمحافظة على البيئة، لموارد الغاز الطبيعي لكل دولة عضو، مشيرا إلى أنه يتعين على فرنسا الانضمام إليه قريبا.

وأضاف الرئيس- في حديث خاص لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، تنشره، اليوم الأربعاء، في ختام زيارته التي يقوم بها لفرنسا: شرق المتوسط غني بالغاز الطبيعي بعد الاكتشافات الأخيرة التي تمت فيه، ونحن نُغَلِّب منطق التعاون مع حلفائنا وشركائنا، ومن بينهم فرنسا، من أجل حوار سياسي منظم بشأن الغاز الطبيعي، وستتيح هذه المنظمة، إعطاء الأولوية لتسوية القضايا المتعلقة بالحدود البحرية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تحرش تركي ضد مصر في ليبيا وشرق المتوسط، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن سياسة مصر هي إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها مع تغليب الحوار دائما، ويتعين على تركيا مثلها مثل دول المنطقة الأخرى، أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، وإلا تقوم بأي عمل من طرف واحد دون تشاور أو على حساب أمن وسلم المنطقة.