قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى غاز المتوسط، الذي أنشئ بمبادرة مصرية؛ هو منظمة حكومية إقليمية، تتولى العمل على احترام القانون الدولي في الإدارة المستدامة، والمحافظة على البيئة، لموارد الغاز الطبيعي لكل دولة عضو، مشيرا إلى أنه يتعين على فرنسا الانضمام إليه قريبا.
وأضاف الرئيس- في حديث خاص لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، تنشره، اليوم الأربعاء، في ختام زيارته التي يقوم بها لفرنسا: شرق المتوسط غني بالغاز الطبيعي بعد الاكتشافات الأخيرة التي تمت فيه، ونحن نُغَلِّب منطق التعاون مع حلفائنا وشركائنا، ومن بينهم فرنسا، من أجل حوار سياسي منظم بشأن الغاز الطبيعي، وستتيح هذه المنظمة، إعطاء الأولوية لتسوية القضايا المتعلقة بالحدود البحرية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تحرش تركي ضد مصر في ليبيا وشرق المتوسط، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن سياسة مصر هي إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها مع تغليب الحوار دائما، ويتعين على تركيا مثلها مثل دول المنطقة الأخرى، أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، وإلا تقوم بأي عمل من طرف واحد دون تشاور أو على حساب أمن وسلم المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يدعو فرنسا للانضمام إلى منتدى غاز المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.